Зеленский – о заявлениях относительно 'сдачи' территорий на членство в НАТО: готовы обменять Белгород

Глава государства Владимир Зеленский не намерен всерьез обсуждать версию о сдаче ряда территорий Украины российским оккупантам, в обмен или ради ускорения процесса вступления нашей страны в НАТО. Он лишь саркастично заметил, что готов рассмотреть подобную "сделку" с западными партнерами в отношении территории Белгородской области РФ.

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Об этом политик сказал во время пресс-конфренции в Дании, которую проводил по приезду в Копенгаген для переговоров о передаче нашей стране американских истребителей F-16. Вместе с Зеленским на встрече присутствовала глава датского правительства Мэтте Фредериксен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО", – коротко обозначил лидер нации.

Напомним, что премьер Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с Зеленским в Копенгагене заверила, что украинская авиация получит первые шесть истребителей F-16 до конца этого года. Следующие партии будут содержать еще больше американских боевых самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей якобы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ. В Украине отреагировали на идею размена территории, отметив, что не нужно поощрять убийц.

При этом возмущены были не только высокопоставленные чиновники в Киеве, заявление Йенсена вызвало шок среди дипломатов Альянса. Подобный вариант присоединения Украины к Блоку никогда не обсуждался в среде НАТО,

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