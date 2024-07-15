Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кого коснулись перемены

В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский обновил Ставку верховного главнокомандующего. Он ввел в состав Александра Трепака и Алексея Морозова.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем указе №457/2024, размещенном на сайте Офиса президента. Этим же документом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Согласно документу, президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведется работа по изменению состава правительства. Он не исключает, что увольнения и назначения все же состоятся. Однако он не комментирует вероятную отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, которая повлечет за собой полное изменение состава правительства.

Напомним, в мае Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры. Ими стали Тарас Высоцкий и Василий Шкураков соответственно. Полноценные главы этих ведомств пока так и не были назначены.

Слухи о том, что Денис Шмыгаль якобы может быть уволен с должности премьер-министра, появились в СМИ 3 июля со ссылкой на анонимные источники "из команды Зеленского". "Президент устал от Шмыгаля, это видно по совещаниям. Он его не особо слушает уже даже", – рассказал один из собеседников журналистов.

После этого член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью заявлял, что во время действия военного положения освобождения главы правительства невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!