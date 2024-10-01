Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кого коснулись перемены

Во вторник, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Глава государства ввел в него первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

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Соответствующий указ №678/2024 опубликован на сайте президента Украины. Документ вступает в силу с дня опубликования.

Иван Гаврилюк начал военную карьеру в 1988 году, окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Национальную академию и Национальный университет обороны Украины. Прошел карьерный путь от командира взвода до начальника Главного управления логистики – заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Пост замминистра обороны занимает с 5 октября 2023 года. Первым заместителем стал с 17 мая 2024 года.

Ставка верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины – это чрезвычайный орган высшего военного руководства страны. В период войны он осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства. Рабочий орган – Генеральный штаб ВСУ.

В полномочия Ставки входит внесение изменений и уточнений в структуру и организацию украинской армии. Кроме того, она планирует кампании и стратегические операции, ставит задачу группировкам войск, распоряжается имеющимися резервами.

До 1 октября 2024 года в состав Ставки входили:

– Председатель – Владимир Зеленский – президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ.

– Координатор – Александр Литвиненко – Секретарь СНБО Украины.

– Анатолий Баргилевич – начальник Генштаба ВСУ.

– Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны Украины

– Сергей Дейнеко – председатель Государственной пограничной службы Украины.

– Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины.

– Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины.

– Александр Камышин – советник президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата).

– Игорь Клименко – министр внутренних дел Украины.

– Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины.

– Василий Малюк – глава Службы безопасности Украины.

– Роман Машовец – заместитель руководителя Офиса президента Украины.

– Алексей Морозов – начальник Управления государственной охраны Украины.

– Александр Павлюк – командующий Сухопутными войсками ВСУ.

– Александр Пивненко – командующий Национальной гвардией Украины.

– Андрей Сибига – министр иностранных дел Украины.

– Александр Сырский – главнокомандующий ВСУ.

– Герман Сметанин – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

– Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады Украины.

– Александр Трепак – командующий Силами специальных операций ВСУ.

– Рустем Умеров – министр обороны Украины.

– Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

– Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Напомним, министр обороны Рустем Умеров решил уволить сразу четырех своих заместителей и перевести их на другие должности. Он пояснил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве во время военного положения – это закрытый периметр, вмешательство в них извне или изнутри – недопустимо. Решение Умерова в Кабмине поддержали частично – уволили только Станислава Гайдера и Людмилу Дараган.

– Также 1 октября Зеленский провел встречи с украинским военным руководством. Глава государства заслушал доклады о ситуации на фронте, потребностях в оружии и технике, координации с союзниками, подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

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