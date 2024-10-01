Зеленский заслушал доклады Умерова, Сырского, Баргилевича и Буданова: что происходит

Глава государства Владимир Зеленский 1 октября провел встречи с украинским военным руководством. В Офис президента с докладами явились министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

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Об этом президент сообщил вечером во вторник. На своем Telegram-канале он кратко описал содержание докладов и поделился фотографиями.

Умеров, Сырский и Баргилевич рассказали о ситуации на фронте, потребностях в оружии и технике, координации с союзниками, подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Добавим, что эти доклады также слушал глава ОП Андрей Ермак.

С Будановым, судя по снимкам, состоялась отдельная встреча в присутствии Умерова. Руководитель ГУР МО проинформировал о данных, собранных его ведомством.

"Все, что видит военная разведка о намерениях российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", – уточнил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Кирилл Буданов заявил, что поставки Северной Кореей снарядов стране-агрессору РФ являются критической проблемой для Украины. Также враг получает от КНДР баллистические ракеты.

– Объяснение Буданова о том, как работает украинская агентурная разведка, читайте в материале по ссылке.

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