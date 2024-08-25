'Существуют три мотива для сотрудничества': Буданов рассказал, как работает украинская агентурная разведка

Рразведывательная агентурная сеть Украины сейчас растет, хотя процесс вербовки агентов "очень кропотливый" и состоит из нескольких этапов. Будущих агентов разведка нашей страны мотивирует на сотрудничество либо деньгами, либо общей для сторон идеей.

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Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, любая операция во вражском тылу начинается с поиска людей, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовки.

Этот этап называется "разработкой", и именно он очень кропотлив.

"Существуют три мотива для сотрудничества с разведкой – материально-финансовый, идейно-патриотический, а также ненависть к третьему лицу или общий враг. Все, что вы будете так или иначе "крутить", приведет к одному из этих вариантов", – рассказал Буданов.

В свою очередь, разведчик ГУР с позывным "Харциз" отметил, что настоящая агентурная работа не бывает ситуативным и одноразовым сотрудничеством. Как правило, это длительные отношения с агентами.

Раньше в ГУР рассказали подробности операции под кодовым названием "Очерет". Напомним: 24-летний военнослужащий РФ с позывным "Сильвер" взорвал штаб российских офицеров, перешел линию фронта и вступил в ряды российского легиона ВСУ.

До этого он в течение нескольких месяцев был агентом украинской разведки и, в частности, передавал легиону "Свобода России" важную оперативную информацию о расположении сил враги, планах, задачах на конкретном участке фронта и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в рядах ГУР МО Украины против российских оккупантов борется 26-летний военнослужащий с позывным "Сопрано". Он долгие годы жил в Италии, хотя его родители – этнические украинцы.

Раньше командир полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядька" объяснил, почему белорусы воюют за Украину.

А представитель ГУР МО Юсов заверил, что Силы безопасности и обороны "имеют планы как по деоккупации украинских земель и полуострова, так и по уничтожению всех вещей, которые этому мешают". Имеется в виду Крым и так называемый Крымский мост.

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