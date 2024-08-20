Военный РФ взорвал штаб с офицерами и перешел на сторону Украины: в ГУР рассказали детали спецоперации 'Очерет'. Фото

24-летний военнослужащий РФ с позывным "Сильвер" взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет", перешел линию фронта на украинскую сторону и вступил в ряды российского легиона ВСУ. Это ему удалось сделать благодаря успешно проведенной операции под кодовым названием "Очерет" проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России"

Видео дня

Подробности спецоперации сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Также видео, в котором россиянин рассказал свою историю, обнародовал проект "Хочу жить".

По его словам, он специально пошел на контракт в армию РФ с целью перейти через линию фронта на украинскую сторону и вступить в ряды легиона "Свобода России". Перед этим он сконтактировался в чат-боте с представителями ЛСР.

Став контрактником, россиянин попал в сам ад – в одно из подразделений смертников "Шторм". Он там увидел все "прелести" армии РФ: полный беспредел, обесценение человеческой жизни, отсутствие подготовки, отсутствие снабжения, садисты-командиры, повально "обнулявшие" солдат за малейшую вину и т.п.

Эти систематические военные и другие преступления в оккупационном подразделении еще больше побуждали россиянина пойти на сотрудничество с Украиной.

Он прошел обучение пилотам FPV-дронов, и зимой 2024 года вышел на связь с Легионом "Свобода России".

"Сильвер" в течение нескольких месяцев был участником сопротивления и передавал легиону "Свобода России" важную оперативную информацию о расположении сил и средств росармии, планах, задачах на конкретном участке фронта и прочем.

"В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта", – отметили в ГУР.

В мае 2024 года, улучив удобный момент, "Сильвер" бросил гранату в вентиляционную трубу подвала штаба, где ночевал командир батальона и другие российские офицеры.

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались". , – Рассказал россиянин.

В результате взрыва командир и несколько старших офицеров подразделения "Шторм" получили тяжелые ранения.

Когда дело было сделано, россиянин скрылся заранее согласованным маршрутом с ЛСР и командой "Хочу жить", которые и организовали его выход из линии столкновения. На уходе он заминировал тропу, по которой бежал.

Операция проходила в районе города Очеретино Донецкой области, поэтому получила кодовое название "Очерет".

Сейчас россиянин проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута Легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший российский моряк поджег ракетный корабль Балтийского флота РФ и перешел на сторону Украины. Сейчас он рекрут легиона "Свобода России" с позывным "Гога".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!