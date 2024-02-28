Зеленский ответил на размышления Макрона о направлении западных войск в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обсуждение европейскими лидерами по инициативе главы Франции Эммануэля Макрона сценария отправки войск на нашу территорию. Любые инициативы, усиливающие Украину, хороши для всего мира, сказал гарант.

Вопрос об этом Зеленскому задали на пресс-конференции 28 февраля. Ее глава государства провел в ходе визита в Албанию после саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". На брифинге также выступил албанский премьер-министр Эди Рама.

Зеленский рассказал, что последняя его встреча с французским главой была "очень конкретной", они обсудили много инициатив – "не одну или две", – как усилить Украину на поле боя.

Всеми деталями президент поделиться не может, но речь шла о, к примеру, артиллерийской коалиции.

"Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. И это очень важно. Вот почему я не могу поделиться с вами, например, информацией о количестве артиллерии, количестве 155-мм боеприпасов... Все то, где у нас есть договоренности и контракты по помощи, все должно поступать вовремя", – подчеркнул гарант. Он обратил внимание на то, что украинцам необходимо, чтобы партнеры выполнили свои предыдущие обещания.

Зеленский отметил, что на саммите, который собрал Макрон, он не был. Подробности ему расскажет президент Франции, когда приедет в Киев.

"Он [Макрон] сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией со мной, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта..." – анонсировал президент.

"Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", – добавил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 февраля на конференции в Париже, собранной Макроном для обсуждения помощи Киеву, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию Украины. Совместного решения по этому поводу принято не было.

– Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет.

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