Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения: названы сроки

Президент Владимир Зеленский 28 октября подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Если их примут, эти режимы будут действовать по меньшей мере до 7 февраля 2025 года.

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Соответствующая информация указана в карточках проектов законов №12151 и №12152. Отметим, что (по состоянию на 28 октября) военное положение и общая мобилизация введены до 9 ноября.

В ближайшие дни народные депутаты могут принять уже 13-е продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения.

В предыдущий раз соответствующие законы президент подписывал в начале августа 2024-го (члены ВР проголосовали за них 23 июля). Тогда сроки также были введены на 90 дней – до 9 ноября 2024 года.

Первое введение военного положения по всей Украине произошло 24 февраля 2022 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента № 64/2022. Однако лица, не подлежащие мобилизации или имеющие отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ №57.

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