Зеленский подписал закон о возобновлении военных в звании: что это даст

Принятые в Верховной Раде поправки к Дисциплинарному уставу Вооруженных сил Украины – законопроект №9316 – уже подписаны президентом Украины. Этот закон регулирует возобновление военных в звании во время действия военного положения.

Видео дня

Как отмечено на карточке законопроекта, 16 июля он был принят в парламенте и через три дня направлен к президенту на подпись. С подписью Зеленского закон №9316 был возвращен 6 августа.

Как отмечено в сопроводительных документах, основной целью закона является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке. Возобновить звание предлагается за "примерное исполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и др.".

Таким образом, как считают авторы законопроекта, будет обеспечено "комплектование Вооруженных сил Украины профессионально компетентными военнослужащими офицерского состава с реальным боевым опытом".

Законом предусматривается возобновление в прежнем воинском звании "при положительной аттестации, приказами начальников, в подчинении которых они проходят действующую военную службу, или приравненных к ним лиц и выше". Причем "к возобновлению офицера в прежнем воинском звании и присвоении ему дежурного звания повторное лишение воинского звания не допускается".

Интересно: авторами законопроекта являются Алексей Гончаренко, Ирина Фриз, Владимир Арьев, София Федына и Виктория Сюмар. Как известно, эти депутаты неоднократно пытались брать на поруки задержанных правоохранителями военных, ветеранов АТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также подписал законопроект, отменяющий уголовную ответственность за мелкие кражи, а вместо нее вводит штрафы до 17 000 грн (с альтернативой общественных работ). Мелкой в этом случае будет считаться воровство имущества стоимостью до 3 028 грн.

Также нардепы поддержали законопроект, разрешающий подозреваемым в коррупционных преступлениях откупиться от наказания, уплатив штраф. Размеры возмещения варьируются от 204 до 204 млн. грн. в зависимости от тяжести преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!