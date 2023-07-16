Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость

Президент Владимир Зеленский показал шеврон, подаренный ему бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" во время визита главы государства на передовую. Гарант заверил, что с такими мощными воинами Украина обязательно сохранит свою независимость.

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О подарке Зеленский рассказал в официальном Telegram-канале. Также были опубликованы фото шеврона и встречи с защитниками (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В прошлом месяце имел возможность лично пообщаться и поддержать наших бойцов. Они абсолютно героические. Крепкие, сильные, уверенные в своих действиях", – заявил президент.

Зеленский выразил уверенность, что Украина победит в войне, поскольку ее народ четко понимает, за что борется.

"Мы сохраним независимость Украины, потому что у нас есть такие воины, потому что у нас есть четкое понимание, ради чего мы боремся. Спасибо вам, парни, за этот шеврон! И особенно благодарю за вашу мощь и меткость", – поблагодарил глава государства военным Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский показал "счастливый" шеврон, подаренный ему воином ВСУ во время поездки на фронт. По словам президента, наши воины не оставят врагам никаких шансов.

– Зеленский пообещал не оставлять никого в российской неволе и подчеркнул, что оккупация приносит только насилие и унижение.

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