newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,4 т.
Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость

Президент Владимир Зеленский показал шеврон, подаренный ему бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" во время визита главы государства на передовую. Гарант заверил, что с такими мощными воинами Украина обязательно сохранит свою независимость.

Видео дня

О подарке Зеленский рассказал в официальном Telegram-канале. Также были опубликованы фото шеврона и встречи с защитниками (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В прошлом месяце имел возможность лично пообщаться и поддержать наших бойцов. Они абсолютно героические. Крепкие, сильные, уверенные в своих действиях", – заявил президент.

Зеленский выразил уверенность, что Украина победит в войне, поскольку ее народ четко понимает, за что борется.

"Мы сохраним независимость Украины, потому что у нас есть такие воины, потому что у нас есть четкое понимание, ради чего мы боремся. Спасибо вам, парни, за этот шеврон! И особенно благодарю за вашу мощь и меткость", – поблагодарил глава государства военным Вооруженных сил.

Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость
Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость
Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость
Зеленский показал шеврон героев, которые помогают Украине сохранить независимость

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский показал "счастливый" шеврон, подаренный ему воином ВСУ во время поездки на фронт. По словам президента, наши воины не оставят врагам никаких шансов.

– Зеленский пообещал не оставлять никого в российской неволе и подчеркнул, что оккупация приносит только насилие и унижение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!