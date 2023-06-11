Зеленский показал трогательные кадры спасения на затопленной Херсонщине

Армия оккупантов ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, вызвав этим масштабную катастрофу. Так, от большой воды на Херсонщине страдает все живое: люди, животные и растения.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский виложил в сеть кадры спасения на затопленной Херсонщине. Лидер страны подчеркнул, что все на что способны российские оккупационные власти — это запугивание и террор мирного населения.

"Любой террорист рассчитывает лишь на несколько форм результата для себя: это страдания людей, это запугивание людей и это руины, которые оставляет террор. Именно так Россия действует и в этом. Мы сделаем все, чтобы гарантировать людям основу для жизни даже после этой катастрофы", – подчеркнул президент.

После очередного российского террористического акта украинцы собрались, помогают друг другу и продолжают противостоять российскому злу. Так, на затопленной Херсонщине продолжаются спасательные работы, чтобы защитить жизнь каждого живого создания.

Ранее сообщалось, что из подтопленных районов Херсонщины эвакуировано более 3 тысяч человек. Но речь идет только о подконтрольной Киевской территории Украины. В то же время, на временно оккупированной территории удается помочь людям только на некоторых участках.

Тем временем стало известно, что на оккупированной РФ части Херсонщины после подрыва ГЭС пропали без вести 374 человека. Вывозить же гражданских, ожидающих спасения, препятствуют российские оккупанты.