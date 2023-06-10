На оккупированной РФ части Херсонщины после подрыва ГЭС пропали без вести 374 человека, – волонтеры

На оккупированной части Херсонщины после затопления, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, пропали без вести минимум 374 человека. Подтверждена гибель одного мирного жителя, такая же судьба, предположительно, постигла еще двоих гражданских.

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Об этом волонтеры, пытающиеся эвакуировать людей из оккупированной территории, сообщили российскому изданию "Агентство". Они также подчеркнули, что активными остаются свыше 1700 заявок на спасение, однако российские военные препятствуют попаданию волонтеров в населенные пункты.

К утру субботы, по данным издания, сотни человек на левобережной части Херсонщины считаются пропавшими без вести. Есть также и погибшие.

"Всего в списке пропавших, который составили волонтеры крупнейшего чата по эвакуации с левого берега Днепра, 374 человека. Двое из них, как указывают волонтеры, вероятно, погибли. Еще один человек, по данным волонтеров, точно погиб. За пятницу волонтерам удалось вывезти с мест затопления несколько десятков человек, рассказала "Агентству" координатор чата волонтеров Екатерина. Всего на карте волонтеров 315 заявок отмечены как эвакуированные", – пишет издание.

При этом активными остаются 1744 заявки на спасение. Практически каждая из них касается сразу нескольких человек.

Однако российские оккупанты препятствуют работе волонтеров по эвакуации гражданских.

"В город Олешки, население которого до войны превышало 20 тысяч человек, доступ для волонтеров закрыт: на въезде стоит блокпост, и для его прохождения нужен пропуск. Как рассказала Екатерина, блокпост могут пересечь только сотрудники МЧС и провоенные волонтеры, у которых есть пропуска — другим добровольцам документ не выдают. Сейчас волонтеры могут попасть в Олешки только по воде из других населенных пунктов", – отмечает издание, добавляя, что в некоторые населенные пункты плыть приходится по два часа в одну сторону.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

По данным МВД Украины на 10 июня, в результате катастрофы на ГЭС 27 человек считаются пропавшими без вести. Погибли пятеро. В зоне затопления в Херсонской области оказались почти 50 населённых пунктов, из них больше 30 – на подконтрольной Киеву территории. Эвакуированы более двух с половиной тысяч человек.

Тем временем еще 8 июня законный мэр Олешек Евгений Рыщук сообщал о девяти подтвержденных жертвах только в этом временно оккупированном Россией городе. Он добавлял, что окончательные потери на оккупированной части Херсонщины будут значительно больше.