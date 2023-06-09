Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов: СБУ обнародовала перехват разговора захватчиков с признанием

Каховскую ГЭС в Херсонской области подорвала диверсионная группа оккупантов. Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, однако что-то пошло не по плану, в результате чего они устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.

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Об этом идет речь в перехвате Службы безопасности Украины. В нем один из окупантов абсолютно спокойным, обыденным тоном, признался, как на самом деле произошла трагедия такого масштаба (чтобы послушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Там не они (украинская сторона, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказал российский военный.

По факту военного преступления РФ СБУ уже открыла уголовное производство.

"Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Напомним: постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что расследование подрыва оккупационными войсками РФ плотины Каховской ГЭС начать невозможно. Пока эта территория находится под контролем агрессора, сделать этого не получится.

Украина ожидает сотрудничество со стороны оккупационных "властей" на временно захваченных территориях региона в предоставлении доступа для эвакуации украинцев международным организациям, таким как ООН и Международный комитет Красного Креста.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для Украины, но и для страны-террориста. Более того, по его мнению, для РФ эти последствия будут в разы страшнее.

"Потому что они будут за все это отвечать. И люди в Кремле, которые приказывали срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в частности, и исполнители", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию своего диктатора Владимира Путина. Подрыв был совершен 6 июня взрывчаткой, заложенной ими еще осенью 2022 года;

– экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отметил, что западные военные на сто процентов уверены в том, что именно Россия взорвала Каховскую ГЭС на Херсонщине. В то же время на Западе есть СМИ, которые за деньги страны-агрессора продвигают нарратив о том, что россияне "не виноваты".

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