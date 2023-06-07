'Команда выдавалась из Кремля': Данилов заявил, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию Путина

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию своего диктатора Владимира Путина. Подрыв был совершен 6 июня взрывчаткой, которую они заложили еще осенью 2022 года.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

"В 2:52 был совершен подрыв дамбы российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена еще заранее – в сентябре-октябре прошлого года", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что российские военные взорвали ГЭС по указанию Москвы.

"Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", – отметил Данилов.

Он также объяснил, почему этот террористический акт был совершен именно сейчас. По его словам, оккупанты взорвали плотину, чтобы повредить украинскому наступлению. Они это сделали сознательно и продуманно, пытаясь нанести наибольший вред – перед подрывом оккупанты подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень воды. Он был 18.16 метров, они его подняли более чем до 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва", – отметил секретарь СНБО.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что кафиры взорвали Каховскую ГЭС под угрозой затопления до 80 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Российские захватчики в Херсонской области не дают людям эвакуироваться из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов. Жителям ряда оккупированных населённых пунктов пришлось ночевать на крышах своих домов.

В районе Корабел в Херсоне вода поднялась на 3,5 метра. 6 июня военнослужащие страны-агрессора обстреливали город из артиллерии, мешая эвакуации мирных жителей из микрорайона Остров.

Зеленский и Эрдоган провели переговоры после подрыва кафирами Каховской ГЭС. Турецкий глава заявил о возможности создания специальной комиссии с участием представителей Украины, РФ, ООН и международного сообщества для детального расследования подрыва Каховской ГЭС.

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