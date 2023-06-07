Стреляют и бросают гранаты в людей: оккупанты не дают украинцам эвакуироваться из подтопленных районов левобережья Херсонщины. Видео

Оккупанты на Херсонщине не дают людям эвакуироваться из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов. Так, в оккупированных Олешках из-за подтопления люди были вынуждены провести ночь на крышах своих домах, ведь их никто не вывозил.

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Об этом во время прямой трансляции из Антоновки в эфире телемарафона рассказала жительница пострадавшего населённого пункта Татьяна Ахтеменко. Женщина рассказала, что в подконтрольный Украине поселок Антоновка прибывает большая вода.

Она сообщила, что мост уже затоплен, поэтому населенный пункт оказался отрезанным. В низине дома полностью затоплены, кое-где смотрятся только верхушки деревьев. В то же время, во время прямой трансляции в Антоновке не утихали выстрелы.

"Местные жители, все желавшие, они эвакуировались, потому что нижние дома у нас затопило полностью. Ситуация полностью контролируется нашей местной властью. Все молодцы, все работающие предоставляют автобусы мы смогли вывезти всех животных", – рассказывает женщина.

В то же время на подконтрольной России территории левобережья ситуация очень плохая. Прибывает все больше воды, однако оккупанты запрещают жителям эвакуироваться. Вероятно, таким образом они хотят оставить живой щит для того, чтобы прикрываться людьми от контрнаступления.

"Ситуация у них очень плохая. Вода подходит все выше и выше, но им запрещают эвакуироваться, стреляют по ногам. И несколько было попыток сбрасывать гранаты на людей, если видели, что люди планируют выехать за пределы своей улицы", – рассказывает Татьяна Ахтеменко.

Так в подтопленных Олешках жители всю ночь вынуждены были провести на крышах своих домов, поскольку оккупанты не эвакуировали их в более безопасные места.

Также в сети показали, как выглядит 7 июня Херсон с высоты птичьего полета. Вода иногда достигает крыш зданий, оценить масштабы разрушений и количество возможных жертв пока невозможно.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. По данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тысяч человек.

Также Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По оценкам компании, от затоплений пострадала территория более 2500 кв. км.