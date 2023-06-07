Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В компании Maxar Technologies показали новые спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы катастрофы на Херсонщине вследствие подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Спутники компании зафиксировали последствия затопления на площади свыше 2 500 кв км между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

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На опубликованных снимках видно, что под воду практически полностью ушли жилые дома и здания, затоплены целые населенные пункты. Фото Maxar Technologies опубликовало издание Guardian.

Предоставленные журналистам компанией спутниковые снимки позволяют оценить масштабы катастрофы на Херсонщине.

"На изображениях показаны дома и здания, погруженные в воду, причем у многих видны только крыши, а вода затапливает парки, землю и инфраструктуру, – пишет издание.

В Maxar Technologies уточнили, что их спутники охватили площадь свыше 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от города Херсон. Вся эта огромная территория пострадала вследствие устроенной Россией катастрофы.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленський назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Согласно данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тысяч человек.

В "Укргидроэнерго" спрогнозировали, что пик воды ожидается 7 июня. Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 3-4 дня вода начнет спадать. А на 10-й день вода уже уйдет в Черное море.

К утру 7 мая ситуация в Херсонской области остается сложной. На подконтрольной части региона по состоянию на 7:00 эвакуированы свыше 1400 человек. При этом в разгар эвакуации из микрорайона Корабел накануне россияне обстреляли Херсон и ранили правоохранителей.

А вот в оккупации помощи людям ждать неоткуда. Они пытаются спастись сами после ночи, проведенной на крышах домов.

Так, населенный пункт Алешки затоплен практически полностью. Местные жители, которые пытались спастись, рассказывали, что оккупанты не давали людям выехать из города и отбирали автомобили.

При этом появилась информация, что российские оккупанты перебираются на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва Каховской ГЭС. Такие данные обнародовал Центр национального сопротивления.

Тем временем стало известно, что США уже готовят новые пакеты помощи для Украины для преодоления последствий устроенной Россией катастрофы.