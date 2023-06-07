В Алешках вода доходит до крыш домов, люди молят о помощи: что происходит после подрыва оккупантами Каховской ГЭС (обновляется)

От взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня пострадали десятки населенных пунктов как на освобожденном правом, так и на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. На правобережье сильно пострадал Херсон и прибрежные населенные пункты, еще больше досталось городам и селам, где распоряжаются оккупанты.

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В частности, критическая ситуация во временно оккупированных Алешках: там люди ночевали на крышах зданий и тщетно ждали помощи. OBOZREVATEL отслеживает, что происходит на обоих берегах Херсона после теракта РФ, а также как проходит эвакуация населения.

Оккупированная Херсонщина: Алешки

Как сообщают херсонские паблики, чат оккупированного города Алешки на Херсонщине переполнен мольбами о помощи и спасении.

Судя по фотографиям, появляющимся в сети, ночь многие жители Алешек вынуждены были провести на крышах домов.

"В Алешках вода в прибрежной зоне доходит до крыш домов, Люди в истерике, звонят родным и прощаются. Многие старики на крышах, лодок нет. Добраться нечем. Ищем способ помощи. Ужас в том, что люди могут не пережить эту ночь, особенно маленькие дети", – публиковал сообщения от местных один из херсонских Telegram-каналов.

По данным "Общественного", в некоторых районах оккупированных Алешек вода достигла крыш двухэтажных домов. Издание приводит рассказ местной жительницы Ксении, искавшей лодку для спасения семьи подруги. Когда женщины в последний раз общались по телефону, семья подруги, двое взрослых и двое детей, сидели на крыше своего дома. Затем связь с ними исчезла.

"Несмотря на то, что оккупационная администрация публикует номера горячих линий спасателей, у людей нет возможности позвонить с украинских сим-карт на российские номера. В то же время российская мобильная связь в Алешках не работает уже несколько месяцев. Сейчас в Алешках пробивается только мобильная сеть Водафон, но и она нестабильна", – рассказывают журналисты рассказы местных жителей.

Люди пытаются спасаться своими силами, однако российские оккупанты препятствуют им в этом.

"В Алешках у меня живут папа, мама, бабушка, тетя и брат. Час назад я говорила с отцом, сейчас связи уже нет. О том, что Алешки может затопить, узнала моя мама из новостей. Их дом находится в более безопасном районе и его не затопило. А вот бабушкин — ближе к болотам, в низине. Ориентировочно в 15 часов у нее в огороде начала подниматься вода. Отец выехал за бабушкой на машине, но его остановили россияне на дороге и отжали машину. Отец вернулся домой за другой машиной, но проехать к бабушке уже не смог, потому что дорогу затопило водой... Когда я говорила с мамой, она сказала, что ситуация под контролем, они планируют спать сегодня на чердаке. Планировали уехать, но дорогу затопило, и россияне никуда не выпускают. А чтобы вывезти бабушку, нужно дождаться, пока вода спадет. Другого варианта нет", – рассказала изданию Юлия.

Она добавила, что спасательной службы в Алешках нет, ближайшая спасательная станция находится в Геническе. По ее словам, больше всего в населенном пункте пострадал центр города, а также Хуторище и район Куландра.

Пока же оккупационная "администрация"Алешек заявляет, что в этом населенном самая сложная ситуация с затоплением из всех населенных пунктов левого берега Днепра и отчитывается о якобы продолжающейся временной эвакуации людей. Сами же люди эти заявления опровергают. Звоня родственникам на освободившуюся территорию Украины, они признаются: рассчитывать могут лишь на себя, родных, друзей и соседей.

"Там всем нужна помощь, потому что местные власти наплевали на людей совсем. У меня родители в Алешках и не могут выйти из дома, потому что затопило уже полдома. Нам нужна помощь лодками, а не разговоры!" – заявила изданию еще одна собеседница.

Тем временем люди пытаются спастись самостоятельно. В сети появилось видео, как жители оккупированной части Херсонщины забирают беспомощных соседей и на лодке плывут по затопленному населенному пункту. Он практически полностью ушел под воду. Над поверхностью воды виднеются лишь дымоходные трубы на крышах домов и верхушки столбов.

"Будем пробывать выбираться. Господи, дай нам Бог, чтоб мы добрались на ту сторону", – говорят люди на видео.

Затоплены и другие оккупированные населенные пункты Херсонщины. Так, за ночь практически полностью ушло под воду село Забарино Скадовского района.

"Ситуация ухудшилась. Мы сидим на крыше. Нас не эвакуируют. Российские власти все свалили, нас оставили. Света нет, связь начала пропадать. Дома, которые были в ста метрах от берега, уже в воде. Военные [российские] уходили налегке в самом начале, тоже никого не эвакуировали. Никто нигде не отвечает. Насколько знаю, уже отвечать некому, все сбежали. Мы телефоны надолго не включаем, заряжать практически негде становится. Волонтёров в Забарино, как в Олешках или Голой пристани — нет. Мы не знаем, что нам делать", – рассказали местные жители, которым удалось связаться с одним из оппозиционных российских изданий.

Ночь они провели на крыше собственного дома.

Херсон

Пострадал от теракта РФ и Херсон. Так, микрорайон Шуменский в западной части города превратился в озеро.

Но больше всего в облцентре после подрыва Каховской ГЭС пострадал микрорайон Корабел (херсонцы часто называют его "Островом"). Уже около обеда 6 июня оттуда стало сложнее эвакуировать людей из-за стремительного роста уровня воды.

Чтобы спасти людей, в микрорайон приехали спецавтомобили в несколько метров высотой, которые забирали горожан из автомобилей и крыш домов. Некоторые местные жители от эвакуации отказались и остались на Острове.

В эвакуации людей из зоны подтопления в Херсонской области задействованы военные Государственной специальной службы транспорта Минобороны. Они оказывают помощь местным жителям и перевозят людей в безопасные места.

Соответствующее видео Министерство обороны обнародовало в Facebook, передает Укринформ.

"Военные Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины помогают горожанам в Херсоне добраться до безопасных мест", - говорится в сообщении, которое сопровождает видео.

Между тем, в сети появляются видео, как разрушаются затопленные дома. На кадрах, как сообщается, Херсон.

Затоплены на правобережье Херсона и другие населенные пункты. Так, например, выглядят Тягинка Бериславского района и Крынки Херсонского района. Часть домов в этих населенных пунктах ушла под воду полностью, в некоторых над водой виднеются только верхушки крыш.

По состоянию на утро 7 июня, по данным главы Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, интенсивность подтопления уменьшается.

"В течение ночи чрезвычайные происшествия не зафиксированы, интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду, до которой вчера вода еще не добралась", – отметил он.

К утру 7 июня затоплено 1852 дома на правобережной части Херсонщины.

"Уже все работают, чтобы помочь людям, оказавшимся в зоне подтопления. Ночью к нам обратились 13 человек, среди которых 5 жителей левобережья. По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек, в частности, из района Корабел вывезли 1286 человек. Только утром оттуда помогли". десяти людям. Полиция, ГСЧС, военные – все на месте", – заверил Прокудин.

Заместитель главы Херсонской ОВА Ольга Малярчук также отметила, что вода продолжает прибывать. И показала, как выглядит правобережье Херсона на утро 7 июня.

Последствия теракта РФ на Каховской ГЭС: что говорят в ООН

В ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН, созванного накануне по инициативе Украины, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мартин Гриффитс отметил, что масштабы катастрофы от подрыва плотины Каховской ГЭС 6 июня станут понятны в ближайшие дни. Однако нет никаких сомнений, что она кардинально повлияет на жизнь многих тысяч людей.

В настоящее время затоплено по меньшей мере 40 населенных пунктов в Херсонской области, однако эта цифра будет расти. Особенно серьезными последствия крушения будут для оккупированных РФ территорий, куда захватчики не допускают представителей гуманитарных миссий.

"ООН и гуманитарные организации принимают экстренные меры для оказания помощи более 16 тыс. пострадавших. Речь идет об обеспечении населения питьевой водой, денежной помощью и психосоциальной поддержке. В пострадавшие районы будут поступать электрогенераторы, оборудование для фильтрации воды и транспорт для ее перевозки", – отметил Гриффитс.

Кроме того, развернуты многопрофильные мобильные бригады на железнодорожных и автобусных станциях по всей Херсонской области для помощи тем, кто нуждается в эвакуации.

Заместитель генсека ООН напомнил, что разрушенная плотина играла ключевую роль в обеспечении водой сельскохозяйственных земель на юге Херсона и на Крымском полуострове. Ее уничтожение ударит по сельскому хозяйству и производству продуктов питания.

"Длительное наводнение нарушит сельскохозяйственную деятельность, нанесет вред животноводству и рыболовству и повлечет за собой широкомасштабные долгосрочные последствия. Это серьезный удар по сектору производства продуктов питания", – сказал он.

Также в ООН прогнозируют, что разрушение плотины может негативно отразиться на производстве электроэнергии, а любое неконтролируемое снижение уровня воды в водохранилище может ударить по безопасности Запорожской АЭС.

Гриффитс также выразил обеспокоенность по поводу того, что вода перемещает мины и другие взрывоопасные предметы.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Ряд западных лидеров один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".