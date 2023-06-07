Как выглядит затопленный район Херсона после взрыва Каховской ГЭС: фото и видео, снятые с высоты

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта затоплены целые районы Херсона и прибрежных населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

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Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит 7 июня Херсон с высоты птичьего полета. Вода местами достигает крыш зданий, оценить масштабы разрушений и количество возможных жертв на данный момент невозможно.

"Вот так сейчас выглядит Херсон. Город, прошедший оккупацию, многочисленные жестокие обстрелы, а сейчас – потоп. Под водой целые районы. Вода достает крыш зданий. Оценить сейчас масштабы разрушений – невозможно. Так же, как и понять, есть ли жертвы" , – констатировали Либеровы.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Согласно данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тыс. человек.

В "Укргидроэнерго" спрогнозировали, что пик воды ожидается 7 июня. Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 3-4 дня вода начнет спадать. А на 10-й день вода уже уйдет в Черное море.

К утру 7 мая ситуация в Херсонской области остается сложной. На подконтрольной части региона по состоянию на 7:00 эвакуированы свыше 1400 человек. При этом в разгар эвакуации из микрорайона Корабел накануне россияне обстреляли Херсон и ранили правоохранителей.

А вот в оккупации помощи людям ждать неоткуда. Они пытаются спастись сами после ночи, проведенной на крышах домов.

Так, населенный пункт Олешки затоплен практически полностью. Местные жители, которые пытались спастись, рассказывали, что оккупанты не давали людям выехать из города и отбирали автомобили.

При этом появилась информация, что российские оккупанты перебираются на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва Каховской ГЭС. Такие данные обнародовал Центр национального сопротивления.

Тем временем стало известно, что США уже готовят новые пакеты помощи для Украины для преодоления последствий устроенной Россией катастрофы.

А Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По оценкам компании, от затоплений пострадала территория свыше 2500 кв. км