Западные военные не сомневаются, что Каховскую ГЭС подорвала Россия, – экс-командующий сухопутными войсками Польши

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что западные военные на сто процентов уверены в том, что именно Россия подорвала Каховскую ГЭС на Херсонщине. В то же время на Западе есть СМИ, которые за деньги страны-агрессора, продвигают нарратив о том, что россияне "не виноваты".

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Об этом он сказал в интервью агенству Укринформ, опубликованном в четверг, 8 июня. По его словам, еще находятся определенные пропагандисты в западных странах, которые сеют сомнения относительно ответсвенности РФ за эту катастрофу, а финансируются они российскими олигархами.

Скшипчак напомнил, что у российских оккупантов уже давно все было готово для того, чтобы подорвать Каховскую ГЭС – взрывчатку они там разместили еще год назад. По мнению военного, россияне просто ждали подходящий для этого момент.

Причиной такого шага стал страх перед будущим контрнаступлением ВСУ. Они начали паниковать, ведь понимали, что наступление украинских военных еще не началось, а они уже совершают успешные атаки.

В то же время эксперт отметил, что россияне просчитались с подрывом ГЭС, ведь ВСУ не рассматривали это направление как основное для контрнаступления. От подрыва гребли армия РФ не получила преимущество, а только обезопасила левое крыло своих войск, находящихся в районе Запорожья.

Скшипак считает, что результатом для РФ от подрыва Каховской ГЭС должна быть "тотальная изоляция на международной арене за причинение гуманитарной катастрофы".

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв плотины Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками мог быть совершен по ряду причин, в частности, чтобы оправдать их уход с позиций накануне контрнаступления украинской армии. Это альтернатива "жесту доброй воли", которую россияне уже не поймут, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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