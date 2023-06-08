Подрыв Каховской ГЭС имел две дополнительные цели, – майор Гетьман

Подрыв плотины Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками мог быть совершен по ряду причин, в частности, чтобы оправдать их уход с позиций накануне контрнаступления украинской армии. Это альтернатива "жесту доброй воли", которую россияне уже не поймут.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, главной причиной теракта на Каховской ГЭС было препятствие контрнаступлению ВСУ. Тем не менее, было еще несколько дополнительных мотивов.

"Еще одна причина подрыва плотины Каховской ГЭС заключается в том, что оккупанты понимали, что выдержать наши наступательные действия они не способны, а делать "жест доброй воли" было не очень кстати, ведь даже люди, зомбированные российской пропагандой, вряд ли бы в этом поверили", – сказал ветеран войны.

"Сейчас у них есть отличный повод – ссылаться на то, что якобы наши Вооруженные силы взорвали дамбу и теперь они вынуждены отходить с позиций, которые занимали раньше", – отметил он.

Гетьман добавил, что теракт на Каховской ГЭС могла использовать оккупационная "власть" Крыма, чтобы иметь повод для "эвакуации" – бегства с полуострова. "Это может быть сделано для того, чтобы под видом эвакуации гражданских вывозить также оккупационных "руководителей" – Аксенова и остальных, – которым нужен был повод, чтобы оправдать свое бегство", – предположил он.

И, наконец, еще одной дополнительной целью оккупанта могла быть попытка перебросить на подконтрольную территорию Украины свои диверсионно-разведывательные группы.

"Под видом вроде бы пострадавших гражданских могут заходить и диверсанты и пытаться совершать определенные диверсии уже на подконтрольной территории. Но у нас есть контрразведка, есть Служба безопасности. Следовательно, вычислить, что это за человек, не является большой проблемой для наших специальных служб", – заметил майор.

Полную версию интервью с Алексеем Гетманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это повлекло за собой масштабную экологическую катастрофу на оккупированных и подконтрольных территориях Украины вдоль реки Днепр. Затопило десятки населенных пунктов, идет эвакуация местных жителей.