Майор Гетьман: враг 'эвакуирует' свои подтопленные ДРГ в Украину и спасает 'власти' Крыма. О новых последствиях подрыва Каховской ГЭС. Интервью

Из-за подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции, который произошел 6 июня, пострадало не только огромное количество гражданского населения, но и российские оккупационные войска, в частности, их первая линия обороны на левом берегу Днепра. Под водой оказалась вражеская техника и склады боеприпасов. Под видом гражданских на подконтрольную территорию Украины начали попадать "спасенные" воины-оккупанты. Впоследствии они могут создать диверсионно-разведывательные группы.

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Эту ситуацию могут использовать и оккупационные "власти" Крыма, чтобы оправдать свой побег с украинского полуострова. Однако главной причиной теракта на Каховской ГЭС было желание помешать или даже отменить контрнаступление ВСУ. Но этой цели враг не достиг. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– По вашему мнению, каким образом подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление украинской армии? Считаете ли вы, что эта террористическая акция была осуществлена именно с этой целью – помешать или приостановить наше контрнаступление?

– Да, это было одной из причин. Но давайте вспомним, что говорили чиновники. Генерал Наев сказал, что просчитывались действия наших Вооруженных Сил в случае подрыва этой дамбы. Это был один из вариантов нашего контрнаступления, поэтому ничего неожиданного, что испортило бы наши планы и сделало бы невозможным наши наступательные действия, не произошло. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что это никак не отразится на наших наступательных действиях, мы просто будем реализовать другой вариант, который также был отработан.

Россияне надеялись, что таким образом они смогут остановить, отсрочить или вообще отменить наше контрнаступление, но это было их ошибкой.

Конечно, затопление обширных территорий в результате подрыва – огромная экологическая катастрофа, огромная трагедия для большого количества гражданских людей. Но пострадала также первая линия обороны оккупационных войск на левом берегу реки Днепр возле Херсона – враг залил ее водой с техникой, складами боеприпасов и т.д.

Могла быть еще одна причина подрыва плотины Каховской ГЭС. Оккупанты понимали, что выдержать наши наступательные действия они не способны, а делать "жест доброй воли" было не очень кстати, ведь даже люди, зомбированные российской пропагандой, вряд ли бы в это поверили.

Но сейчас у них есть отличный повод. Ссылаться на то, что якобы наши Вооруженные Силы взорвали дамбу и теперь они вынуждены отходить с занимаемых ранее позиций.

– Действительно, пострадала первая линия обороны врага. Есть информация о том, что российские диверсанты под видом гражданских пытаются перебраться на правый берег Днепра. Также озвучиваются предположения, что они могут играть роль диверсионно-разведывательных групп на подконтрольной территории. Действительно ли есть серьезная опасность того, что там появятся российские ДРГ?

– Да, конечно, такая опасность есть. Мы помогаем всем, не спрашивая о предпочтениях, позиции и т.д. Это как Красный Крест. Они помогают всем, невзирая на шевроны. Мы придерживаемся тех же правил в защите гражданского населения. Когда мы видим гражданского человека, нуждающегося в помощи, наша Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие службы помогают ему. Это наша ментальность, наш образ жизни. Мы европейцы, мы не россияне.

Но да, под видом пострадавших гражданских могут заходить и диверсанты и пытаться совершать определенные диверсии уже на подконтрольной территории. Но у нас есть контрразведка, есть Служба безопасности. Следовательно, вычислить, что это за человек, не большая проблема для наших специальных служб.

Поэтому, скорее всего, такие попытки будут, но у нас есть ответы на такие действия россиян.

– Вопрос по Крыму. Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС полуостров может остаться без воды, в частности, группировка оккупационных войск в Крыму. Считаете ли вы, что это фактор ослабления врага, который может облегчить задачу освобождения нашего полуострова?

– Конечно, это облегчит. Потому что когда начнутся проблемы с питьевой водой, это будет дополнительной нагрузкой на военные подразделения РФ, потому что им нужно будет думать, откуда привозить воду, как ее распределять и т.д.

Скорее всего сейчас вода в Крыму будет привозная, она будет распределяться определенным образом между военными подразделениями во временно оккупированном Крыму. Также нужно будет решать проблему водоснабжения для гражданского населения. Это дополнительная проблема, которая, конечно, пойдет нам на пользу.

Не зря часто говорят, что такие действия как подрыв дамбы – это как выстрел в ногу. Хотя, это может быть сделано для того, чтобы под видом эвакуации гражданских вывозить также оккупационных "руководителей" – Аксенова и остальных, – которым нужен был повод, чтобы оправдать свой побег.

– Последний вопрос. Что, по вашему мнению, может еще сделать Путин, проигравший войну? Действительно, оккупант отказался от "жестов доброй воли". Что взамен?

– Трудно прогнозировать действия сумасшедшего. Обычно это не прогнозируется. Но можно предполагать. Меня больше всего беспокоит положение дел на Запорожской АЭС, куда приезжает комиссия МАГАТЭ. Не только потому, что ухудшилась ситуация с поставкой воды, ведь для охлаждения реакторов они брали воду, в частности, из Каховского водохранилища.

Но мы помним, что там происходило в последние недели, когда сотрудникам АЭС даже запрещали смотреть по сторонам, усилили контроль сотрудников, обслуживающих станцию. То есть не исключено, что оккупанты там что-то готовили. Вполне возможно, что они попытаются сделать что-то вроде того, что сделали на ГЭС.

Очень важным будет визит МАГАТЭ на эту АЭС. По большому счету, думаю, они хотят посмотреть, заминирована станция или нет. Но не факт, что россияне допустят миссию ко всем объектам. Во всяком случае, после этого визита уже можно будет делать какие-либо предположения.