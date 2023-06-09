Для России последствия будут страшнее, чем для Украины: Данилов сказал, чем обернется подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для Украины, но и для самой страны-террориста. Более того, по его мнению, для РФ эти последствия будут в разы страшнее.

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Об этом Данилов сказал в интервью Українському Радіо в четверг, 8 июня. Он сказал, что для Москвы эти последствия будут катастрофическими.

Отвечать за этот ужасный теракт, за преступление экоцида будут именно россияне – те, кто отдали этот жестоких приказ и те, кто его выполнил.

Данилов отметил, что для Украины последствия также будут тяжелыми, ведь речь идет об экологической катастрофе на территории нашего государства и подсчитать все убытки от подрыва оккупантами этой ГЭС пока что сложно. Пройдет некоторое время и это будет сделано.

"Последствия для нашей страны будут страшными, но для россиян они будут просто катастрофическими. Потому что они за все это будут отвечать. И люди в Кремле, которые давали приказ срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители", – подчеркнул он.

Отметим, что ранее секретарь СНБО заявил, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию своего диктатора Владимира Путина. Подрыв был совершен 6 июня взрывчаткой, которую они заложили еще осенью 2022 года.

По его словам, россияне это сделали, чтобы повредить наступлению ВСУ. Это было совершено сознательно и продуманно, пытаясь нанести наибольший вред – перед подрывом оккупанты подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что западные военные на сто процентов уверены в том, что именно Россия подорвала Каховскую ГЭС на Херсонщине. В то же время на Западе есть СМИ, которые за деньги страны-агрессора, продвигают нарратив о том, что россияне "не виноваты".

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