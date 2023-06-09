Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением – NYT

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в Херсонской области незадолго до того, как она разрушилась. Спутники были оснащены инфракрасными датчиками, которые зафиксировали тепловой сигнал, характерный для сильного взрыва.

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Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило издание The New York Times с ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена. Он сказал, что аналитики разведки Штатов уверены: за подрывом станции стоит страна-агрессор Россия.

В то же время он отметил, что Белый дом не имеет убедительных доказательств того, что произошло, ведь для этого должно быть проведено детальное расследование.

Издание пишет, что инженеры и эксперты по боеприпасам заявили, что преднамеренный взрыв внутри Каховской плотины, которая контролируется Россией, скорее всего, стал причиной ее обрушения. Разрушение конструкции или атака снаружи плотины чисто теоретически возможна, но они уверены, что ГЭС все же была подорвана.

Источник журналистов отметил, что существует и вероятность того, что предыдущие повреждения дамбы или повышение давления воды могли способствовать разрушению, но наиболее вероятная причина катастрофы – умышленный подрыв.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm говорят, что данные, которые зафиксировали разведывательные спутники США полностью опровергают версии разных российских и зарубежных OSINT-блогеров, которые в день трагедии пытались убеждать, что якобы плотина могла упасть самостоятельно из-за "давления природы", а не из-за ее подрыва российскими войсками.

По данным InformNapalm, по своим экологическим и экономическим последствиям разрушения Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствиям применения тактического ядерного оружия 5-10 килотонн.

Напомним, что накануне Службы безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российских военных, из которого следует, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, однако что-то пошло не по плану, в результате они устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что расследование подрыва оккупационными войсками РФ плотины Каховской ГЭС сейчас начать невозможно. Пока эта территория находится под контролем агрессора, сделать этого не получится.

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