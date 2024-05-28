Зеленский посетил авиабазу в Бельгии, где учатся пилоты на истребителях F-16. Видео

Находясь с официальным визитом в Бельгии, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетил авиабазу, где пилоты проходят обучение на истребителях F-16. Это произошло после подписания двустороннего соглашения между Украиной и Бельгией.

Упомянутое соглашение закрепило намерения Бельгии передать Украине к 2028 году 30 из 45 имеющихся на вооружении воздушных сил страны истребителей F-16. Кадры по авиабазе опубликовало "Радио Свобода".

"Президент Украины Зеленский посетил авиабазу в Бельгии, где учатся пилоты на истребителях F-16. Воздушные силы Бельгии должны 45 истребителей F-16, 30 из них обещают в ближайшие годы отдать Украине, поскольку свой авиафлот страна со следующего года начнет заменять более современными. F-35", – говорится в сообщении.

"Радио Свобода" добавляет, что в подписанном 28 мая двустороннем договоре безопасности между Бельгией и Украиной указано, что применять эти самолеты наше государство сможет только на украинской территории. На этом акцентировал внимание глава правительства Бельгии Александер Де Кроо.

Напомним, ранее стало известно, что 28 мая в Брюсселе Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривает предоставление F-16. Согласно документу, к 2028 году Бельгия передаст Украине 30 истребителей. Первые самолеты прибудут в Украину уже в этом году.

Также в соглашении закреплены намерения Бельгии продолжать помощь Украине, усиление сотрудничества в разных сферах и направление на нужды Украины доходов от конфискованных российских активов.