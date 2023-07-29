Зеленский посетил Бахмутское направление и пообщался с воинами. Видео

Глава государства Владимир Зеленский 29 июля прибыл под Бахмут Донецкой области, который много месяцев остается неприступной крепостью для российских захватчиков. Он поздравил мужественных бойцов с Днем Сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления.

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Об этом сообщили в пресс-службе гаранта. Также Зеленский наградил всех, кто отличился в боях, и пожелал им преуспевания в их храбром деле.

"Хоть деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое", – подчеркнул лидер нации.

Зеленский указал, что это честь – посетить воинов на таком горячем и важном направлении. Он заверил, что все украинцы гордятся ими, и благодарят за то, что враг не способен прорваться вглубь нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, пехотинцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ВСУ показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день.