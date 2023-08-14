Зеленский посетил стабилизационный пункт, оказывающий помощь раненым на Бахмутском направлении. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Этот визит состоялся в рамках поездки главы государства в в Донецку область.

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Об этом 14 августа сообщил Офис президента на своем официальном сайте. Зеленский опубликовал видео, снятое в стабилизационном пункте, в Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В ОП отметили, что гарант осмотрел помещение и оснащение объекта, пообщался с медицинским персоналом, а также с ранеными защитниками страны.

Командование стабпункта рассказало президенту о неотложных нуждах, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

Там Зеленский наградил раненого бойца 3-й отдельной штурмовой бригады и двух тактических медиков 22-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

"Имею честь быть сегодня здесь. Благодарю вас, ребята, за ваш героизм. Спасибо за то, что защищаете жизнь всех наших людей. Горжусь пожимать руку и быть здесь для личного награждения вас. Берегите себя. Благодарю вас и желаю главного – победы", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, о неанонсированном визите президента в Донецкую область стало известно вечером 14 августа.

На Донбассе Зеленский встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированный, 5-й отдельной штурмовой, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 57-й отдельной мотопехотной, 92-й отдельной механизированной, 26-й артиллерийской и 3-й отдельной штурмовой бригад.

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