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Зеленский посетил стабилизационный пункт, оказывающий помощь раненым на Бахмутском направлении. Фото и видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,3 т.
Зеленский в стабпункте на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Этот визит состоялся в рамках поездки главы государства в в Донецку область.

Видео дня

Об этом 14 августа сообщил Офис президента на своем официальном сайте. Зеленский опубликовал видео, снятое в стабилизационном пункте, в Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В ОП отметили, что гарант осмотрел помещение и оснащение объекта, пообщался с медицинским персоналом, а также с ранеными защитниками страны.

Командование стабпункта рассказало президенту о неотложных нуждах, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

Владимир Зеленский в стабпункте
Глава государства совершил очередной визит на Донбасс

Там Зеленский наградил раненого бойца 3-й отдельной штурмовой бригады и двух тактических медиков 22-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

Награжденные защитники
Вручение наград

"Имею честь быть сегодня здесь. Благодарю вас, ребята, за ваш героизм. Спасибо за то, что защищаете жизнь всех наших людей. Горжусь пожимать руку и быть здесь для личного награждения вас. Берегите себя. Благодарю вас и желаю главного – победы", – сказал Зеленский.

Линия фронта в районе Бахмута

Как писал OBOZREVATEL, о неанонсированном визите президента в Донецкую область стало известно вечером 14 августа.

На Донбассе Зеленский встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированный, 5-й отдельной штурмовой, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 57-й отдельной мотопехотной, 92-й отдельной механизированной, 26-й артиллерийской и 3-й отдельной штурмовой бригад.

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