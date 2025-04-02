Зеленский посетил украинских воинов в медучреждении Днепра и вручил им награды. Видео

В среду, 2 апреля, в Днепре президент Владимир Зеленский посетил украинских защитников, которые находятся на лечении в одном из медицинских учреждений города. Украинский лидер отметил бойцов государственными наградами.

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Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. Гарант поблагодарил воинов за защиту государства и мужество.

"Днепр. Медицинское учреждение, где проходят лечение наши воины после ранений. Посетил защитников, пообщался с ними и отметил государственными наградами", – написал президент.

Врачи рассказали Владимиру Зеленскому о состоянии военных и их лечении. Со своей стороны, украинский лидер пообщался с защитниками и пожелал им быстрого выздоровления, он также выразил благодарность медикам, которые каждый день спасают жизнь свои пациентам.

"Благодарю каждого воина за важную борьбу, за мужество, службу и защиту нашей страны! Выздоравливайте как можно быстрее. Особая благодарность медикам, которые каждый день лечат, поддерживают и возвращают жизнь нашим защитникам", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 2 апреля Зеленский отреагировал на ночную атаку России, враг запустил 74 БПЛА, в результате попаданий есть ранены, среди них трое детей. Глава государства подчеркнул, что Москва презирает дипломатические усилия партнеров, и призвал оказывать "новое и ощутимое давление" на страну-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 апреля силы ПВО сбили 41 "Шахед" из 74-х запущенных Россией БПЛА, еще два десятка дронов были локационно потеряны.

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