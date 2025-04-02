Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 41 из 74 БпЛА

Российские войска в ночь на 2 апреля атаковали Украину ударными дронами. Силы ПВО сбили 41 "Шахед" из 74-х, два десятка БПЛА были локационно потеряны.

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Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. От вражеских ударов пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина.

Очередную воздушную атаку вражеская армия начала около 20:00 1 апреля.

В целом ночью враг атаковал 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений российских городов Миллерово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны. 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили силы ПВО в марте. Враг атаковал наше государство ударными дронами и ракетами разных типов, включая баллистические.

При этом 1 апреля стало первым днем с начала года, когда Россия не запустила "Шахеды" по Украине. До этого такое было еще 14 октября 2024-го.

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