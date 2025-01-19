Зеленский посетил воинов, которые получили ранения на самых горячих направлениях фронта. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди в Киеве посетили раненых защитников Украины. Это воины, получившие травмы в боях с российскими оккупантами на Покровском и Харьковском направлениях, а также в зоне проведения Курской операции.

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Об этом глава государства рассказал на своем канале в Telegram, детали визита также предоставили на сайте Офиса президента. Зеленский добавил, что также провел встречу с представителями медицинских сил ВСУ и военными психологами.

Они обсудили вопросы комплексной психологической помощи раненым бойцам Сил обороны, членам их семей, а также медицинским работникам.

Президент отметил раненых защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденами "За мужество" ІІІ степени, а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

"Хотим поблагодарить вас за защиту нашего государства и наших людей. За службу на разных направлениях. Все направления важны, а вы были на самых сложных. Вы – наши герои, мы очень вам всем благодарны", – сказал глава государства.

Также президент и первая леди вместе с министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой встретились с представителями медицинских сил ВСУ и военными психологами.

Зеленская отметила, что, согласно опросу Украинского ветеранского фонда Министерства ветеранов, психоэмоциональную нестабильность считают вероятным вызовом по возвращении со службы 52,6% военных. Первая леди отметила, что нужно работать над тем, чтобы помощь воинам сил обороны была комплексной.

"Например, чтобы она в госпиталях охватывала и раненых военнослужащих, и членов их семей, а также медицинский персонал, работающий в постоянной стрессовой среде", – отметила она.

Кроме того, они ознакомились с проектом создания безбарьерных маршрутов в городах Украины "Движение без барьеров", который в рамках инициативы Зеленской реализует Министерство развития громад и территорий. В 2024 году такие маршруты с удобными подъездами и подходами, транспортом, остановками, тротуарами, общественными местами постепенно появятся в 12 городах и поселках: в Киеве, Одессе, Днепре, Житомире, Кропивницком, Львове, Ровно, Полтаве, Виннице, Славутиче, Тернополе, Буче и Опошне.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января Зеленский подписал указ, придающий силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на РФ. Ограничения касаются Нестора Шуфрича, Евгения Мураева, Петра Симоненко, Светланы Крюковой и других.

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