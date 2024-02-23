Зеленский: потери России в войне в пять раз больше, чем потери Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что потери оккупационной российской армии на войне в Украине как минимум в пять раз больше, чем потери Сил обороны нашего государства, На одного погибшего защитника Украины приходится пять ликвидированных оккупантов.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, опубликованном в пятницу, 23 февраля. Глава государства уточнил, что такая статистика является приблизительной.

"Десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат", – сказал президент.

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22 февраля потери армии России в Украине составляют 407 240 захватчиков. Только в течении одного дня Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1160 военнослужащих оккупационной армии РФ.

Ранее в Центер стратегических коммуникаций заявили, что только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери армии России составили более 47 тысяч военных. В битве за Авдеевку враг понес большие потери, чем в боях за Бахмут.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подчеркнул, что 2023 год был самым сложным для Украины, и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск.

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