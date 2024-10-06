Зеленский: при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно

Украинцы доказали, что могут вытеснить войну на территорию государства-террориста России. При условии достаточной поддержки со стороны партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно.

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Такое убеждение выразил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам. Он подчеркнул, что сейчас идет очень важный этап войны – 6 октября исполнилось два месяца военной операции ВСУ в Курской области, которая значительно помогла нашему государству.

"И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", – подчеркнул украинский лидер.

Президент проинформировал, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами. Также глава государства побеседовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он доложил Верховному главнокомандующему по поводу текущей ситуации на фронте, в частности, Покровском, Кураховском, Лиманском направлениях.

"Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасностей", – отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, украинские представители, в частности, начальник Генштаба Баргилевич и вице-премьер-министр Стефанишина с той же целью поехали в Вашингтон.

"И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят – каждого подразделения, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский поздравил педагогов по случаю Дня работников образования. Глава государства подчеркнул, что педагогам люди доверяют самое ценное, что есть в каждой семье — будущее своих детей.

– Также президент сообщил, что за прошедшую неделю российские оккупационные войска применили около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиабомб и почти 400 ударных беспилотников разных моделей. Глава государства еще раз призвал международных партнеров к единству в вопросе предоставления Украине дальнобойных средств, чтобы остановить российский террор.

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