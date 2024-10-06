'Этот ежедневный воздушный террор можно остановить': Зеленский привел статистику российских обстрелов за неделю и озвучил план действий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские оккупационные войска применили около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиабомб и почти 400 ударных беспилотников разных моделей. Глава государства еще раз призвал международных партнеров к единству в вопросе предоставления Украине дальнобойных средств, чтобы остановить русский террор.

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Президент подчеркнул, что это станет одним из ключевых вопросов на предстоящей встрече в формате "Рамштайн". Также Зеленский опубликовал в соцсетях видео последствий российских атак по украинским городам.

По его словам, минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 50 дронов "Шахед" в нескольких областях, в том числе в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской.

"Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизнь украинцев. На следующей неделе в рамках Рамштайна продолжим работать над этим с партнерами", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн", которая 12 октября пройдет на уровне лидеров, назвал две вещи, способные остановить российскую агрессию. Речь идет о решительности партнеров и усилении Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности реализации Плана победы и уничтожении вражеских баз. Он отметил, что продолжается активное сотрудничество между украинскими командами и Соединенными Штатами, а также другими партнерами для подготовки к встречам и переговорам, которые состоятся на следующей неделе.

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