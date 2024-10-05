'Украине нужно гарантировать длительную безопасность': Зеленский рассказал о плане победы и уничтожении вражеских баз

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности реализации плана победы и уничтожении вражеских баз. Он отметил, что продолжается активное сотрудничество между украинскими командами и Соединенными Штатами, а также другими партнерами для подготовки к встречам и переговорам, которые состоятся на следующей неделе.

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По словам Зеленского, эта неделя имеет потенциал стать знаковым для защиты Украины и для определения, как должна завершиться война. Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения.

"Сейчас идет работа наших команд – Украины и Соединенных Штатов, команд других наших партнеров для подготовки "Рамштайна" – содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать позитивной для нашей защиты, для нашего видения того, как должно закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем.

Президент подчеркнул, что политические консультации между украинскими чиновниками, дипломатами и военными сосредоточены на наполнении военных пунктов Плана победы. Он заверил, что все пункты плана реальны для партнеров, и отметил необходимость международного сотрудничества для усиления украинских позиций на фронте.

"И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира. Именно в этом наша цель, наша задача – гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", – пояснил Зеленский.

Президент также выразил благодарность украинским военным, демонстрирующим способность украинцев к эффективным действиям. Он поблагодарил Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины за уничтожение российских военных объектов, подчеркивая, что каждая уничтоженная база или состав с авиабомбами — это спасение жизней украинцев и поддержка для фронта.

"Я хочу отметить наших воинов, тоже своего рода готовящих следующий "Рамштайн". То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности. Я хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины – всех, кто демилитаризует российские военные объекты. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за уничтожение российской военной логистики, а особенно за попадание по российским военным аэродромам.

Зеленский также выразил уверенность, что более решительные действия со стороны международных партнеров могут ускорить окончание войны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее раскритиковал "мирную инициативу", которую продвигают Китай и Бразилия, и сказал, что она больше похожа на поддержку капитуляции Украины на условиях России, а не на подлинное стремление к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии намерено присоединиться к китайско-бразильской инициативе "Друзья мира", направленной на урегулирование российско-украинской войны. Будапешт планирует принять участие в инаугурационной встрече этой инициативы в Нью-Йорке.

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