'Друзья капитуляции': Подоляк резко высказался по поводу 'мирной инициативы' Китая и Бразилии

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил острую критику по поводу "мирной инициативы", которую продвигают Китай и Бразилия в рамках так называемой платформы "Друзья мира". Он отметил, что эта инициатива больше похожа на поддержку капитуляции Украины на условиях России, а не на подлинное стремление к миру.

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Об этом сообщил советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что эта инициатива не будет иметь никакого влияния, поскольку за ней стоят не "друзья мира", а "друзья капитуляции".

Он добавил, что такие предложения нельзя называть мирными, поскольку они служат только для замораживания конфликта и выгодны России, стремящейся получить паузу в войне.

"Она ни на что не будет влиять. Нет никаких "друзей мира". Это "друзья капитуляции". Они предлагают все эти "мирные инициативы", которые исключительно базируют на концепции РФ. То есть - давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях, и не дадим РФ проиграть войну...", – сказал Подоляк.

Подоляк четко отметил, что единственная настоящая мирная инициатива – это формула мира президента Владимира Зеленского, основанная на принципах международного права.

"Это можно камуфлировать, как это постоянно делает российская пропаганда... Еще раз. Четко зафиксирую. Есть исключительно формула мира Зеленского, где все четко базируется на международном праве. РФ не хочет никакого мира, она хочет прекращения войны, но хочет получить и оперативную" паузу. Поэтому никаких мирных инициатив, кроме украинской, не может быть", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сказал, что весь мир увидел, как Россия, территория которой в 20 раз превышает территорию Украины, напала на нее, чтобы захватить, потому что кремлевский диктатор решил, что он может делать что-либо. что. И сегодня каждый сосед РФ понимает, что война может постучаться и в его дверь.

Со своей стороны, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал членов Совета Безопасности и всех партнеров помочь нашей стране отражать атаки РФ. Они могли бы сбивать российские ракеты, когда те приближаются к их территории.

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