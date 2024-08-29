'Это не эскалация': Украина на Совбезе ООН призвала партнеров помочь сбивать российские ракеты

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал членов Совбеза ООН и всех партнеров помочь нашей стране отражать атаки РФ. Они могли бы сбивать российские ракеты, когда те приближаются к их территории.

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Об этом сообщает "Укринформ". Соответствующее заявление Кислица сделал во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке 28 августа.

Также он считает, что партнерам Украины следует снять ограничения на нанесение дальнобойных ударов по территории России.

"Мы призываем вас и всех партнеров рассмотреть принятие двух конкретных решений, чтобы помочь нам раньше остановить российский террор. Во-первых, признать право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, задействовать возможности ПВО партнеров для сбивания ракет и дронов, которые находятся рядом с их воздушным пространством", – сказал Кислица.

Он подчеркнул, что ни один из этих шагов не является эскалационным.

"Напротив, они будут сдерживать Россию, уменьшат террор и количество жертв", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки на Украину российский "Шахед" пересек границу с Польшей. Несмотря на то, что Варшава подняла в воздух свою авиацию, еще когда вражеские ракеты и беспилотники были на подлете к западу Украины, польские военные не сбили российский БПЛА над своей территорией, ссылаясь на погодные условия.

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