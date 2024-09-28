Венгрия хочет присоединиться к китайско-бразильской инициативе 'Друзья мира': что готовят для Украины и как отреагировали в ЕС

Правительство Венгрии намерено присоединиться к китайско-бразильской инициативе "Друзья мира", направленной на урегулирование российско-украинской войны. Будапешт планирует принят участие в инаугурационной встрече этой инициативы в Нью-Йорке.

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В Европейском Союзе уже отреагировали на инициативу "Друзья мира" и заявили, что она подразумевает капитуляцию Украины. Что готовят для Украины и чем грозит китайско-бразильская инициатива, выяснял OBOZ.UA.

Венгрия против поставок оружия Украине и санкций в отношении РФ

Государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х заявил, что ключевым месседжем китайско-бразильской инициативы является неотложная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине.

Ковач процитировал министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что большинство стран хочет мира. По его словам, Венгрия поддерживает дипломатические усилия, соответствующие китайско-бразильскому мирному плану, в котором дипломатия подчеркивается как единственное решение, предотвращающее ядерную эскалацию и избегающее разделения мира на Восточный и Западный блоки. Также Сийярто заявил, что поставки оружия продлевают конфликт и увеличивают страдания.

"Страны Глобального Юга, такие как Египет, Саудовская Аравия и Турция, разочарованы тем, что платят цену за далекую войну. Венгрия, Франция и Швейцария – единственные европейские страны, приглашенные для участия в этой мирной инициативе", – говорится в заявлении представителей венгерского правительства.

Кроме того, Сийярто отметил, что поставки оружия абсолютно не помогли положить конец этой войне, а увеличение количества оружия с обеих сторон линии фронта привело к затягиванию конфликта и большему количеству жертв.

"Международное сообщество также должно спросить, имели ли поставки оружия какой-либо смысл. И, очевидно, они не имели никакого смысла… потому что поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя и не приблизили нас к миру. Поставки оружия только увеличили количество оружия с обеих сторон и продлили войну", – сказал Сиярто.

Глава венгерского МИД также призвал тех, кто решает, будет ли разрешено использовать западное оружие для ударов по России, принимать ответственные решения и учитывать опасность эскалации, которую принесет такой шаг.

Сиярто подчеркнул, что мировая политика нуждается в фундаментальных изменениях и должна вернуться к принципу взаимного уважения, используя диалог и дипломатию в качестве своих важнейших инструментов. При этом он отметил, что некоторые страны хотели бы предоставить эксклюзивность тому или иному мирному плану.

"Мы абсолютно хотим, чтобы все мирные планы обсуждались. Тот факт, что сторонники мира составляют большинство в ООН, дает повод для надежды, и Венгрия гордится тем, что является членом этого глобального большинства за мир. И мы готовы поддержать все глобальные инициативы, направленные на достижение мира, и мы готовы обсуждать все мирные планы", – заявил Сиярто.

Какие идеи продвигает инициатива "Друзья мира"

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна намерена создать платформу "Друзья мира", в рамках которой страны будут способствовать политическому урегулированию войны в Украине. На встрече с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом китайский дипломат подчеркнул, что инициатива будет открытой и не стремится к конкуренции и конфронтации.

В китайском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что платформа "Друзья мира" преследует цель "объективного рационального голоса и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса".

Стоит отметить, что мирное предложение Китая и Бразилии продвигает политические переговоры по достижению мира, нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и ненагнетание ситуации любой стороной.

Также в китайском мирном плане говорится об отказе от "менталитета Холодной войны" и от усиления и расширения военных блоков. Кроме того, Пекин призывал отказаться от односторонних санкций и обещал содействовать послевоенному восстановлению Украины.

Китай фактически предлагает заморозить линию фронта, которая будет существовать на момент принятия мирного плана. Это означает, что Украина останется без части своей территории, оккупированной РФ, с непонятными перспективами и на неопределенный срок.

Реакция на платформу "Друзья мира" в ЕС и Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал Венгрию за намерение принять участие в китайско-бразильской инициативе "Друзья мира". По его словам, в таких действиях Будапешта начинают прослеживаются некоторые признаки ослабления европейского единства. Боррель отметил, что в этом случае речь идет не о мире, а о капитуляции Украины.

"Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, начинающая думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны. И я впервые вижу, что государство-член ЕС принимает участие во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского", – заявил Боррель.

Также он выразил надежду, что другие европейские страны не будут следовать примеру Венгрии и поддерживать китайско-бразильскую инициативу.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Китай и Бразилия продвигают план прекращения войны в Украине, который отвечает интересам страны-агрессора России.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что конец войны "ближе, чем полагают многие". При этом глава государства отметил, что приближение мира во многом зависит от поддержки Запада.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает Индию как вероятного посредника, который способен помочь завершить войну с Россией. Киев при этом понимает, что во время переговоров придется идти на определенные компромиссы