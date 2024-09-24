"Мы ближе к миру, чем думаем": Зеленский высказался об окончании войны и объяснил, чего боится Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что война Украины с Россией ближе к концу, чем полагают многие. При этом глава государства отметил, что приближение мира во многом зависит от поддержки Запада.

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Также украинские президент добавил, что Курская операция показала неспособность РФ защитить всю свою территорию. Об этом Зеленский заявил во время интервью "Доброе утро, Америка" на телеканале ABC News.

По словам главы государства, план победы, который он намерен представить президенту США Джо Байдену, предусматривает существенное укрепление Украины. Зеленский объяснил, что приближение мира во много зависит от того, насколько Запад продолжит оказывать поддержку Украине.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны. План победы – укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", – сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский высказался об операции Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По мнению президента, продвижение Сил обороны показало страх диктатора Владимира Путина.

"Это правда. Он очень боится. Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию. Только с сильной позиции Украина может подтолкнуть Путина к прекращению войны", – заявил Зеленский.

Напомним, выступая на Саммите будущего в ООН, Зеленский призвал лидеров других государств продолжить поддержку Украины. Презиеднт подчеркнул, что мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключил проведение второго саммита мира в Индии и озвучил соответствующее предложение премьер-министру страны Нарендре Моди во время его визита в Украину. Однако отметил, что для этого нужно, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первой конференции, состоявшейся в Швейцарии.

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