'Путин уже много украл': Зеленский в ООН призвал лидеров других государств продолжить поддержку Украины

Российский диктатор Владимир Путин уже много украл – земель, человеческих жизней, покоя и мира. Но это ему не поможет и будущее Путину не принадлежит.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Саммите будущего в ООН. Он призвал лидеров других государств продолжить поддержку Украины.

Зеленский подчеркнул, что мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

"И я говорю это как президент Украины – страны, противостоящей жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, чего может достичь глобальное единство", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украина постепенно продвигается в реализации ранее оговоренных пунктов Формулы мира и работает над следующими.

"Сейчас мы готовимся ко второму Саммиту мира, шаг за шагом двигаемся с нашими партнерами по Формуле мира. И мы работаем над продовольственной и энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности за ее террор", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в дальнейшем будут рассмотрены все остальные пункты Формулы мира, в том числе по освобождению пленных и восстановлению территориальной целостности страны.

"И мы готовим документ для презентации на втором Саммите мира", – отметил Зеленский.

В этом контексте он призвал лидеров других государств поддержать общие усилия на этом пути "ради справедливого и мирного будущего".

"Путин украл уже немало, но ему никогда не удастся украсть будущее мира. Я уверен", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание стран-членов ООН на новые деструктивные действия России и ее сообщников, которые в очередной раз пытались подорвать глобальное единство и снизить эффективность Устава ООН.

"Украина поддерживает усилия, направленные на сохранение единства, безопасности и строгого соблюдения Устава ООН. И вы все видите, кто всегда не только выступает против этого, но активно работает, чтобы взорвать глобальное единство", – подчеркнул Зеленский.

В этой связи президент Украины поблагодарил Германию и Намибию за совместную поддержку Пакта будущего; Замбии и Швеции – при содействии в переговорах по Глобальному цифровому договору; а также Ямайцы и Нидерландам, которые сопредседателявали в межправительственном процессе по Декларации для будущих поколений.

"Очень важно, чтобы мы сейчас услышали единый голос Африки - эта общая позиция африканских стран усиливает глобальные усилия. И я искренне благодарю всех стран, которые предложили свои полезные идеи относительно будущего", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они говорили о ситуации с безопасностью в Украине, в частности о событиях на поле боя.

В США уже ознакомились с мирным планом Украины. В администрации президента США Джо Байдена считают, что он "имеет четкую стратегию" и, соответственно, может сработать. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. При этом она добавила, что плану должны помочь другие государства.