'Нужно вернуть справедливый мир как можно скорее': Зеленский встретился с Шольцем в Нью-Йорке

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они говорили о ситуации с безопасностью в Украине, в частности о событиях на поле боя.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе президента. По словам Зеленского, они с Шольцем обсудили то, как сделать справедливый мир более близким. Для этого была создана наша Формула мира, а также проведен саммит в Швейцарии.

Сейчас идет подготовка уже второго Саммита мира. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы, отметил глава государства.

"Мы должны вернуть мир как можно быстрее – справедливый, надежный, для Украины и Европы. И важно сохранять единство, чтобы мир действительно стал прочным", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не поддержит никакие альтернативные мирные инициативы, которые могут расколоть единство международного сообщества.

Президент также поблагодарил Германию за всю ее поддержку и весомый вклад в усиление оборонных возможностей Украины, прежде всего системы ПВО. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ предоставила нам помощи на 35 млрд евро.

"Большое спасибо Германии за поддержку. Вместе мы спасли тысячи жизней и точно можем дать больше силы и безопасности для всей Европы", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне этой встречи канцлер Германии Олаф Шольц снова отверг призывы к поставкам крылатых ракет Taurus в Украину. Он назвал "твердой" свою позицию касательно отказа "поставлять ракеты, долетающие до Москвы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!