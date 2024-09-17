'Это может сработать': постпред США при ООН прокомментировала мирный план Зеленского

В Соединенных Штатах уже ознакомились с так называемым мирным планом Украины. В администрации президента США Джо Байдена считают, что он "имеет четкую стратегию" и, соответственно, может сработать.

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Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Но она добавила, что плану должны помочь другие государства.

"Мы никогда не теряли надежду найти путь к миру. Это то, над чем президент Байден усердно работал в течение последних двух лет, занимаясь ситуацией в Украине. Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что эти четкие стратегия и план могут сработать. Итак, мы снова надеемся достичь определенного прогресса", –– отметила она.

По ее словам, прекращение войны в Украине – одна из главных тем Саммита будущего, который начнется 20 сентября. И украинский вопрос – в числе тех, по которым между представителями государств ООН "продолжаются напряженные переговоры".

"Вы, видимо, знаете, что россияне прекратили молчанть, сразу по 15 разным вопросам. Им, конечно, не нравятся никакие упоминания о санкциях", –сказала она.

Страна-агрессор такая не единственная, по словам представительницы США в ООН, в заключительном документе Саммита будущего "будут вещи, с которыми многие страны не согласны". Но Линда Томас-Гринфилд выразила уверенность в результативности саммита.

Саммит будущего, как отмечают в ООН, будет "посвящён укреплению партнерств и шагов к более инклюзивному и взаимосвязанному многостороннему сотрудничеству". По итогам саммита будет принят Пакт ради будущего.

В Пакт войдут разделы, посвященные устойчивому развитию и финансированию, международному миру и безопасности, науке, технологиям и инновациям, цифровому сотрудничеству, молодежи и будущим поколениям, а также трансформации глобального управления.

Как сообщал OBOZ.UA, решение о разрешении Украине наносить удары по целям в глубине РФ западным оружием еще не принято. Обсуждение продолжится, когда президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в США в конце сентября. В числе прочих, он посетит и Саммит будущего. Именно во время мероприятий в ООН и планируется его встреча с высшим руководством США.

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