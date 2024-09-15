Зеленский посетит США в сентябре: будет договариваться о разрешении бить вглубь территории РФ оружием союзников, – Лемми

Решение о разрешении Украине наносить удары по целям в глубине РФ западным оружием еще не принято. Обсуждение продолжится, когда президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в США в конце сентября.

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью BBC. В эфире программы Sunday with Laura Kuenssberg ("Воскресенье с Лаурой Кюнсберг") его спросили, не придало ли смелости диктатору Владимиру Путину затягивание снятия ограничений на использование ракет большой дальности.

"Ни одна война не выигрывается с помощью какого-либо одного оружия", – ответил Лэмми.

Он отказался подтвердить, планируют ли Лондон и его союзники разрешить использование ракет против целей в РФ, но добавил:

"Этот вопрос тщательно обсуждается с украинцами, поскольку мы оцениваем, что им нужно в преддверии зимы".

Министр также сообщил, что представители Великобритании и других стран-союзников встретятся с президентом Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке менее чем через 12 дней, и предположил, что этот вопрос будет обсуждаться именно тогда.

На вопрос о том, будет ли Британия "действовать в одиночку" и снимать ограничения без поддержки Соединенных Штатов, Лэмми ответил:

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для достижения успеха в будущем".

Как писал OBOZ.UA, 11 сентября Лемми и руководитель Госдепа США Энтони Блинкен приезжали в Киев для участия в саммите Крымской платформы. По данным СМИ, во время встречи с Зеленским дипломаты якобы должны были передать Украине разрешение на применение западного оружия для ударов по РФ.

По итогам визита Блинкен заявил, что в Киеве имел обстоятельные обсуждения развития войны и потребностей Украины. Однако он воздержался от комментариев по поводу того, готовы ли США дать согласие на удары по территории РФ.

СМИ информировали, что Лондон позволит бить Storm Shadow по целям в РФ, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

На ХХ-й встрече Ялтинской европейской стратегии 13 сентября Зеленский заявил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мир и призвал союзников к соответствующим результативным решениям.

15 сентября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и пятеро бывших министров обороны призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Бывшие чиновники подчеркнули, что Британии не стоит ждать одобрения от США.

Президент США Джо Байден в свою очередь на днях отверг угрозы Путина начать войну против НАТО в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что "не думает много" о главе Кремля.

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