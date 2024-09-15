'Эскалации боится только Путин': Джонсон и экс-министры обороны призвали Стармера разрешить Украине ракетные удары по РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пятеро бывших министров обороны призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Бывшие члены правительства подчеркнули, что Британии не стоит ждать одобрения от США.

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При этом Джонсон подчеркнул, что из-за подобных запретов Украина упускает возможность спасти жизни людей и достичь справедливого завершения этой войны. Об этом говорится в публикации The Sunday Times.

Экс-премьер Британии подчеркнул, что жизни многих украинцев можно было бы спасти, если бы разрешение на использование ракет Storm Shadow по территории России было предоставлено ранее.

"Нет никаких мыслимых причин для промедления. Единственный человек, который боится эскалации, это Владимир Путин, и каждый день – это упущенная возможность спасти жизнь и достичь справедливого завершения этой войны", – заявил Джонсон.

В свою очередь бывший министр обороны Бен Уоллес заявил, что единственный реальный способ противостоять Путину – это быть сильными, объединенными и решительно настроенными довести дело до конца. Еще один бывший глава британского оборонного ведомства Грант Шаппс добавил, что Лондон должен проявить решительность независимо от решений в Вашингтоне.

Министр обороны Великобритании 2017-2019 годов Гэвин Уильямсон заявил, что Стармеру необходимо продемонстрировать лидерство и решительность. При этом он подчеркнул, что, если премьер этого не сделает, это будет неисполнением его обязанностей.

Экс-министр обороны Пенни Мордонт предупредила, что бездействие будет только подбадривать Путина продолжать агрессию против Украины.

"Союзники Украины уже знают, что, не имея возможности нанести удар по источникам атак, украинцы не смогут ни предотвратить дальнейшее убийство своих граждан, ни улучшить свои шансы", – отметила Мордонт.

По мнению бывшего министра обороны Лиама Фокса, Запад сейчас боится реакции Путина, если позволит Украине наносить ракетные удары по РФ. В то же время он предупредил, что мало кто знает, как отреагирует жестокий путинский режим, если его незаконной и кровавой войне будет позволено добиться успеха.

Напомним, Соединенные Штаты и Британия предоставили Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но официально это не объявили об этом. Развертывание такого вооружения должно стать частью плана, направленного на прекращение российского вторжения.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Киев приезжали с визитом руководитель Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. По данным СМИ, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским оба дипломата якобы должны были передать Украине разрешение на применение западного оружия для ударов по России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

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