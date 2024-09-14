США и Британия непублично дали Украине разрешение на дальнобойные удары по России – The Guardian

Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешения на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но официально это не объявили об этом. Развертывание такого вооружения должно стать частью плана, направленного на прекращение российского вторжения.

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Об этом сообщает The Guardian. Источники издания в британском правительстве отмечают, что уже принято решение разрешить Украине использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow против целей в России, хотя официального публичного заявления на этот счет не было.

"Развертывание ракет, добавляют западные чиновники, должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны", – пишет издание.

Британские ракеты Storm Shadow, изготовленные европейской компанией, могут поражать цели на расстоянии не менее 290 миль. Украина планирует использовать их для атак на авиабазы, ракетные базы и другие военные объекты в центре России.

Ранее The Times сообщало, что США позволят ВСУ совершать дальнобойные удары по территории России только с помощью британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, поскольку Лондон и Париж поддерживают такой подход. Однако использование американских ракет ATACMS останется запрещенным, поскольку Вашингтон опасается возможной эскалации конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

Напомним, 11 сентября в Киев приезжали с визитом руководитель Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми для участия в саммите Крымской платформы. По данным СМИ, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским оба дипломата якобы должны были передать Украине разрешение на применение западного оружия для ударов по России.

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