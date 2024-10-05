'Четкие, конкретные шаги': Зеленский назвал две вещи, которые должны остановить агрессию России

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн", которая 12 октября пройдет на уровне лидеров, назвал две вещи, способные остановить российскую агрессию. Речь идет о решительности партнеров и усилении Украины.

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Наша делегация представит участникам коалиции План победы – четкие, конкретные шаги по справедливому окончанию войны. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"12 октября. Новая встреча "Рамштайн". В этот раз – на уровне лидеров. И для представления Плана победы всем партнерам, которые действительно помогают. Есть четкая стратегия, как приблизить справедливое окончание войны", – говорится в видео, опубликованном Зеленским.

"План победы предусматривает необходимое усиление Украины. Уже начали обсуждение с США как лидером поддержки. Привлекаем всех партнеров", – отметил президент.

"Решимость партнеров должна проявить себя. Нужна достаточная дальнобойность. Укрепление позиций на фронте. И именно такое давление на Россию, которое станет принуждением к миру", – добавил украинский лидер.

"Рамштайн" – это объединение более 50 стран для поддержки украинской армии. Коалиция координирует оказание помощи Украине – снаряды, артиллерия, ПВО, авиация и многое другое. Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, поэтому и получила такое название. Сейчас ожидается уже 25-я встреча.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Зеленский сообщил, что Киев уже начал подготовку к "Рамштайну", заседание которого запланировано на октябрь. Там "мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира, справедливого мира".

– 1 октября парламент Румынии одобрил просьбу президента этой страны Клауса Иоганниса о создании на румынской территории учебного центра для подготовки украинских воинов. Речь идет о базе для учений украинских морских пехотинцев.

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