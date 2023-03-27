Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область, где вручил награды защитникам Украины. Видео

В понедельник 27 марта президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции украинского фронта в Запорожской области. Он наградил украинских воинов за заслуги перед государством.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram украинского лидера. Президент отметил, что имеет честь находиться в этот день рядом с защитниками Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", – отметил Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье".

"Вручил ордена и медали сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", – отметил лидер государства, выразив благодарность защитникам.

"Желаю вам крепкого здоровья. Желаю большой победы. И она обязательно будет", – подчеркнул президент.

Под председательством лидера государства состоялось совещание по военным командованиям и руководителям правоохранительных органов Запорожской области, сообщили в Запорожской ОВА. Глава администрации Юрий Малашко проинформировал Зеленского о социально-экономической ситуации в регионе и обеспечении потребностей внутренне перемещенных лиц.

Как сообщил президент, на совещании была обсуждена оперативная ситуация, готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению, социально-экономическая ситуация в регионе, обеспечение потребностей внутренних переселенцев.

"Заслушал информацию от областного руководства Службы безопасности и Национальной полиции Украины. Работаем и держим под контролем все важные вопросы", – добавил глава государства.

Также Зеленский в Запорожье посетил военный госпиталь, где проходят лечение украинские военнослужащие, которые получили ранения во время отражения полномасштабного вторжения России, сообщили в Офисе президента. Он пообщался с бойцами, вручил им награды, ознакомился с работой медицинского учреждения, осмотрел приемное и хирургическое отделение.

Кроме того, лидер государства встретился с военными медиками, работающими в этом госпитале.

"Все эти дни, месяцы мы вместе с вами идем к победе. Вы тоже наши герои. И я вам желаю этой победы", – сказал президент.

Медицинские работники получили также государственные награды от президента.

Напомним: в вечернем обращении накануне Зеленский призвал граждан помогать воинам Сил обороны всегда, когда это возможно, присоединяться к волонтерским проектам, собраниям для армии, быть активными на информационном фронте, чтобы мир слышал о войне так же громко, как это было в прошлом году. Сейчас так же, как и в 2022-м, "нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия идут действительно географически вдали от многих".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что большое контрнаступление Сил обороны не может начаться без западной поддержки. По его словам, военным требуется дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители;

– Зеленский в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет наказана за свои преступления против нашего государства и наших граждан. Украина не простит захватчиков того, что они сделали и продолжают творить на нашей земле.

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