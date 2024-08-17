Зеленский призвал Индию присоединиться к коммюнике первого Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с новым послом Индии Рави Шанкара пригласил эту страну присоединиться к коммюнике первого Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Государство участвовало в мероприятии, но не поставило подпись под общей декларацией.

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Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили на сайте президента. Зеленский, как отмечается, поздравил посла Индии с началом дипломатической миссии в нашей стране и поблагодарил за вклад Индии в продвижение Формулы мира и участие в первом Саммите мира.

В то же время президент выразил надежду, что Индия присоединится к коммюнике Саммита мира.

"Отдельно обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и другие перспективные направления двустороннего взаимодействия", – говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, что Индия, Бразилия, Таиланд и несколько других стран не подписали итоговую декларацию Саммита мира, состоявшегося в июне 2024 года в Швейцарии. В министерстве иностранных дел Индии пояснили, что страна не поддержала коммюнике, поскольку считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон".

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или любым другим документом, вытекающим из этого саммита", – заявил представитель МИД Индии Паван Капур.

Как писал OBOZ.UA:

– ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы планирует в августе посетить Украину. Это будет его первый визит в страну после начала полномасштабного российского вторжения.

– в начале июля Нарендра Моди посетил Россию и провел переговоры с диктатором Путиным. Премьер Индии выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

– Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". "Удручающее видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве", – сказал он.

– МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского по поводу визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву.

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