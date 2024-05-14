Зеленский провел телефонные разговоры с президентами Франции и Южной Кореи: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры президентами Франции и Южной Кореи – Эммануэлем Макроном и Юн Сок Йолем. Основной темой обсуждений была подготовка к Глобальному саммиту мира.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что официальный Киев продолжает международную работу.

"Сегодня провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Главная тема переговоров – подготовка к Глобальному саммиту мира. Благодарен за подтверждение участия в Саммите", – говорится в сообщении.

Зеленский уточнил, что с Макроном они подробно обсудили ситуацию на фронте и наши оборонные нужды, в частности, усиление противовоздушной обороны и передачу дополнительных систем артиллерии, включая дальнобойные средства и снаряды.

В разговоре с Юн Сок Йолем стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, создание системы гарантий безопасности для Украины и возможность заключения соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира, поскольку не планирует садиться с ней за стол переговоров. По его словам, нет смысла говорить с агрессором, не разделяющим взгляды украинцев на мир.

– В то же время Кулеба не исключил возможности переговоров с РФ после первого саммита мира.

– Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и отсрочку мероприятия.

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