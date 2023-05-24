Зеленский провел заседание Ставки: говорили об обеспечении боеприпасами и переходе на новые типы самолетов
Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Ключевыми темами встречи стали обеспечение боеприпасов и переход на новые типы самолетов.
Президент также заслушал доклад об оперативной ситуации на фронте. Подробности сообщил сам Зеленский.
"Очередная Ставка. Об оперативной ситуации доложили главком, ГУР МО, командующие ОСГВ "Хортица" и "Таврия". От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", – подчеркнул глава государства.
Также участники заседания коснулись вопроса перехода украинской армии на новые типы самолетов. Потребность в разработке комплексной концепции развития авиации возникла после согласия стран-партнеров передать Украине современные западные истребители.
"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.", – детализировал Зеленский.
Напомним, 24 мая в Киев для переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым прибыл его британский коллега Бен Уоллес. В ходе переговоров украинская и британская делегации затронули вопросы перспектив членства Украины в НАТО, украинской формулы мира и приоритетов украинской армии в технике и вооружениях.
Также Уоллес передал послание российскому диктатору Владимиру Путину, заверив, что цивилизованный мир не допустит победы агрессора в войне.
Визит Уоллеса в Киев вызвал истерику у россиян. В комментариях в российских пабликах они кричат о необходимости ударить по Киеву "Кинжалами" и ядерными ракетами, мечтают о физической ликвидации министра обороны Британии и обвиняют российское военно-политическое руководство в бесхребетности и предательстве.
В то же время отдельные россияне начали беспокоиться, достанут ли британские дальнобойные ракеты, уже находящиеся на вооружении у ВСУ, до Таганрога, а также угрюмо предсказывают передачу Западом Киеву ядерного вооружения в будущем.
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