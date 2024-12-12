Зеленский провел заседание Ставки и заслушал доклад о ситуации по безопасности на Запорожье. Фото

Заседание Ставки верховного главнокомандующего 12 декабря проходило в городе Запорожье. Соответственно, главной темой Ставки была ситуация с безопасностью на Запорожье и соседней Днепровщине.

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Об этом рассказал президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Он также на Ставке представил нового командующего Сухопутными войсками.

"Михаил Драпатый, новый командующий Сухопутными войсками, генерал-майор, сильный воин. Он получил четкие задачи, готов выполнять. Ожидаю результатов", – сказал глава государства.

В свою очередь, генерал Драпатый поблагодарил за доверие и отметил, что "люди, технологии и управленческие процессы являются его приоритетами в деятельности".

О ситуации с безопасностью на Запорожье и Днепровщине докладывали главы областных военных администраций Иван Федоров и Сергей Лысак соответственно.

В частности, господин Федоров рассказал, что на территории области была построена многоэшелонированная линия обороны, которая содержит круговую оборону отдельных городов. Отдельно он остановился на оборонном производстве и защите объектов энергетики в регионе.

По его словам, Запорожье в Украине удерживает первое место по объемам финансирования Сил обороны. В частности, область регулярно передает военным подразделениям дроны, средства РЭБ и связи, автомобили.

Также во время Ставки говорили о возобновлении отопления в Кривом Роге. Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что в городе работают 68 ремонтных бригад со всей страны, работы выполнены на 90%.

Вообще из-за срыва отопительного сезона в Кривом Роге открыто уголовное производство.

По словам Сергея Лысака, в настоящее время в городе без тепла остаются 218 домов. Их планируют подключить к отоплению 22 и 23 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 23 ноября в Кривом Роге был создан штаб по ликвидации последствий аварии на теплосети. Уже тогда в правительстве обещали решить проблему с отоплением до 8 декабря.

Срыв начала опелительного сезона в городе произошел из-за сразу ряда аварий на теплосетях. Причем местные власти объясняли задержки с ликвидацией аварий нехваткой работников из-за мобилизации.

В городе Запорожье также продолжаются аварийно-спасательные работы. Здесь военные преступники из РФ ракетным ударом по центру города убили 11 мирных жителей. Еще 22 человека пострадали в результате вражеских обстрелов, под которым оказалось медицинское учреждение.