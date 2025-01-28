Зеленский провел заседание Ставки по укреплению армии: в ВСУ будут формироваться корпуса

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января провел Ставку Верховного главнокомандующего. Одной из главных тем заседания Ставки стало формирование корпусов в Вооруженных силах страны.

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Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного видеообращения к Украине. Президент отметил, что в формировании корпусов в ВСУ "есть конкретика".

"Провел Ставку. Среди вопросов – формирование корпусов в Вооруженных силах Украины. Есть конкретика на этот счет. Мы будем и дальше укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем. На основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, потому что у модернизации армейской системы нет альтернатив", – отметил Владимир Зеленский.

Также, по его словам, сегодня министр обороны Рустем Умеров доложил президенту о коммуникации с иностранными партнерами.

Летом прошлого года военно-политическое руководство страны выдвинуло концепцию реформирования и реорганизации ВСУ на корпусную систему управления. В частности, было принято решение о постепенном переходе на систему корпус – бригада.

Корпус – общевойсковое оперативно-тактическое объединение войск постоянного или временного состава, действующее в военное время как в составе армии, так и самостоятельно, непосредственно подчиняясь фронту или группе армий. В состав корпуса обычно входит 2-4 дивизии, усиленные другими частями, таким образом, личный состав корпуса насчитывает до 50 тысяч человек.

По состоянию на 1992–1993 годы, в составе ВСУ, существовало шесть армейских корпусов. Но по состоянию на 2016 год единственным корпусом в Украине остался Корпус резерва.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2023 года в ВСУ уже было три вновь созданных армейских корпуса. В частности, в мае того года было объявлено о создании Корпуса морской пехоты, куда должны войти отдельные бригады морской пехоты, артиллерийские бригады и подразделения управления и обеспечения.

В январе 2024 года сообщалось, что десантно-штурмовые подразделения объединены в корпусную структуру, причем в 7-й десантно-штурмовой корпус вошли по меньшей мере девять десантно-штурмовых и аэромобильных бригад, один полк, артиллерийская бригада и баталь.

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